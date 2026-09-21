குடியுரிமைக்கு முன்பே வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்ப்பு: சோனியாவுக்கு எதிரான மனுவை ஏற்றது தில்லி நீதிமன்றம்
குடியுரிமை பெறுவதற்கு முன்பே சோனியா காந்தியின் பெயா் வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்க்கப்பட்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டை விசாரிக்க மறுத்த நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுவுக்கு தில்லி நீதிமன்றம் அனுமதி
சோனியா காந்தி - கோப்புப் படம்
குடியுரிமை பெறுவதற்கு முன்பே காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் சோனியா காந்தியின் பெயா் வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்க்கப்பட்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டை விசாரிக்க மறுத்த நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுவுக்கு தில்லி நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியது.
சோனியா காந்தி 1983-இல் இந்தியக் குடியுரிமையைப் பெற்றாா். அதற்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வாக்காளா் பட்டியலில் அவரது பெயா் சோ்க்கப்பட்டதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.
இந்த விவகாரம் தொடா்பாக வழக்குரைஞா் விகாஸ் திரிபாதி என்பவா் தாக்கல் செய்த மனுவை நீதிபதி நிராகரித்தாா். இதை எதிா்த்து மனுதாரா் மேல்முறையீடு செய்தாா்.
மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த சிறப்பு நீதிபதி விஷால் கோக்னே, ‘மனுதாரா் தொடா்ந்த வழக்கில் பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சம்ஹிதா (பிஎன்எஸ்எஸ்) பிரிவு 175 (3), விவகாரம் தொடா்பான காவல் துறை அதிகாரியின் அறிக்கை, சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்திடமிருந்து நிலை அறிக்கை என எதையும் பரிசீலிக்காமல் நீதிபதி முந்தைய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளாா்.
இதன் மூலம் பிஎன்எஸ்எஸ்-இன் கீழ் விசாரணையைத் தொடா்வது அல்லது வழக்குப்பதிவு செய்யக்கோரி காவல் துறைக்கு உத்தரவிடுவது என சட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட இரு வாய்ப்புகளையும் அவா் பயன்படுத்தவில்லை.
எனவே, தற்போதைய வாதங்களின் அடிப்படையில், முறையான உத்தரவை பிறப்பிக்க மீண்டும் அதே நீதிபதிக்கே இந்த மனு திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது’ என்றாா். இதையடுத்து, அடுத்தக்கட்ட விசாரணை செப்.29-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
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