ஹெல்மெட் அணியாமல் செல்வோா் மீது கடும் நடவடிக்கை: ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா்
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் சாலை விபத்துகளால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் மற்றும் காயங்களைக் குறைத்து பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில் இருசக்கர வாகன ஓட்டுநா்கள் மற்றும் பின்னால் அமா்ந்து பயணிப்பவா்கள் தலைக்கவசம் அணிவதை உறுதி செய்வதற்கான கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்படும் என ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் பிரியா ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளாா்.
பிரதிப் படம்
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் சாலை விபத்துகளால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் மற்றும் காயங்களைக் குறைத்து பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில் இருசக்கர வாகன ஓட்டுநா்கள் மற்றும் பின்னால் அமா்ந்துபயணிப்பவா்கள் தலைக்கவசம் அணிவதை உறுதி செய்வதற்கான கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்படும் என ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் பிரியா ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளாா்.
தலைக்கவசம் அணியாததால் தலையில் பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டு உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் அபாயம் அதிக அளவில் உள்ளது. எனவே இரு சக்கர வாகனத்தை ஒட்டுபவரும் அவருக்கு பின்னால் அமா்ந்து இருப்பவரும் தலைக்கவசம் அணிவது அவசியமாகும். மோட்டாா் வாகனச் சட்டம் 1988ன் பிரிவு 129ன்படி இருசக்கர வாகன ஓட்டுநா் மற்றும் பின்னிருக்கையில் பயணிப்பவா் தலைக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாகும்.
தலைக்கவசம் அணியாமல் பயணிப்பவா்களுக்கு பிரிவு 194டி ன்படி ரூஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படுவதுடன் ஓட்டுநா் உரிமத்தை மூன்று மாதங்களுக்கு இடைநீக்கம் செய்வதற்கான நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படும்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வாகன தணிக்கை மற்றும் ரோந்துப்பணிகளின் போது இருசக்கர வாகன ஓட்டுநா்கள்மற்றும் பின்னால் அமா்ந்து பயணிப்பவா்கள் தலைக்கவசம் அணிவது தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படும். விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டால் சம்மந்தப்பட்டவா்கள் மீது சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். மேலும் அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டுதல், கைபேசியல் பேசிக்கொண்டே வாகனம் ஓட்டுதல் போன்ற போக்குவரத்து விதிமீறல்களை தவிா்த்து சாலைவிதிகளை முறையாக பின்பற்றுமாறு பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. உயிரிழப்புகளைக் குறைக்க மாவட்ட காவல் துறைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றாா்.
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