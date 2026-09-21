நாளை மின்தடை: ராணிப்பேட்டை
மின்தடை பகுதிகள்: ராணிப்பேட்டை நகரம், வி.சி.மோட்டூா், சின்ன தகரகுப்பம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.
கோப்புப் படம் - தினமணி
ராணிப்பேட்டை
நாள்: 22-09-2026 ( செவ்வாய்க்கிழமை)
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை.
மின்தடை பகுதிகள்: ராணிப்பேட்டை நகரம், வி.சி.மோட்டூா், சின்ன தகரகுப்பம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.