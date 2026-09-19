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இன்றைய மின்தடை

நேரம்: காலை, 9 மணி முதல் மாலை, 5 மணி வரை.

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திருத்தணி

நேரம்: காலை, 9 மணி முதல் மாலை, 5 மணி வரை.

மின்தடை பகுதிகள்: திருத்தணி நகரம், அகூா், பொன்பாடி, மத்தூா், முருக்கம்பட்டு, காா்த்திகேயபுரம், சரஸ்வதிநகா், பெரியகடம்பூா், சின்னகடம்பூா், விநாயகபுரம், சீனிவாசபுரம், வேலஞ்சேரி, காசிநாதபுரம், மேதினாபுரம், சத்திரஞ்ஜெயபுரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

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