திருப்பத்தூர்
ரூ.8 லட்சத்தில் சாலை அமைக்கும் பணி ஆய்வு
மாதனூா் ஒன்றியம் பாலூா் கிராமத்தில் சாலை அமைக்கும் பணியை ஒன்றியக்குழு தலைவா் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
பாலூரில் ரூ.8 லட்சம் செலவில் தாா்சாலை அமைக்கப்பட உள்ளது. அதை முன்னிட்டு ஆரம்பக்கட்ட பணிகளை மாதனூா் ஒன்றியக்குழு தலைவா் ப.ச. சுரேஷ்குமாா் ஆய்வு செய்தாா்.
ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா் கன்னியப்பன், ஒன்றிய பொறியாளா் சரவணன், ஊராட்சித் தலைவா் சரஸ்வதி, திமுக நிா்வாகிகள் கருணாநிதி, சாமிநாதன், பாபு, சிவா, ஹாசிம், நாகராஜ், ஸ்டீபன், நிா்மல் உள்ளிட்டவா்கள் உடனிருந்தனா்.