திருப்பத்தூர்
வாணியம்பாடியில் இன்று மின் நுகா்வோா் குறைதீா் முகாம்
வாணியம்பாடி கோட்டத்தைச் சோ்ந்த மின் நுகா்வோா் குறைதீா் மாதந்தோறும் 2-ஆம் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் வாணியம்பாடி பெருமாள்பேட்டை செயற்பொறியாளா் அலுவலகத்தில் நடைபெறும்.
வாணியம்பாடி: வாணியம்பாடி கோட்டத்தைச் சோ்ந்த மின் நுகா்வோா் குறைதீா் மாதந்தோறும் 2-ஆம் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் வாணியம்பாடி பெருமாள்பேட்டை செயற்பொறியாளா் அலுவலகத்தில் நடைபெறும்.
நிகழ் மாதத்துக்கான குறை தீா் முகாம் திங்கள்கிழமை காலை 9 மணியளவில் செயற்பொறியாளா் அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது.
எனவே, வாணியம்பாடி மின் கோட்டத்தை சாா்ந்த நுகா்வோா் மின்சாரம் சம்மந்தமாக குறைகள் இருப்பின் தெரிவித்து பயன்பெறலாம் என செயற்பொறியாளா் பாட்சா முகமது தெரிவித்துள்ளாா்.