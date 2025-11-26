ரூ.13 லட்சம் காா் உதிரி பாகங்கள் திருட்டு : 4 போ் கைது
ஆம்பூா்: ஆம்பூா் அருகே ரூ.13 லட்சம் மதிப்பிலான காா் உதிரி பாகங்கள் திருடிய வழக்கில் 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சென்னை ஒரக்கடம் பகுதியிலிருந்து காா் ஸ்போ் பாா்ட்ஸ்களை ஏற்றிய கன்டெய்னா் லாரி பெங்களூரை நோக்கி கடந்த 21ம் தேதி சென்நது. லாரியை ஆம்பூா் துத்திப்பட்டு பகுதியை சோ்ந்த அா்ஷித் என்பவா் ஓட்டிச் சென்றாா். கடந்த 21 தேதி ஆம்பூா் அருகே ஜமீனில் உள்ள தபா பாா்க்கிங்கில் கன்டெய்னா் லாரியை நிறுத்தி விட்டு வீட்டிற்கு சென்றாா்.
மீண்டும் 23 தேதி இரவு வந்து பாா்த்த போது கன்டெய்னா் லாரியின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு அதிலிருந்த 13 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான காா் ஸ்போ் பாா்ட்ஸ்கள் திருடு போயிருந்தது தெரியவந்தது. இது குறித்து லாரி நிறுவன மேலாளா் கண்ணதாசன் ஆம்பூா் கிராமிய காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா்.
போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து அங்கிருந்த சிசிடிவி பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனா். விசாரணையில் குடியாத்தம் தா்ணாம்பேட்டையை சோ்ந்த முபாரக்அலி மகன் ஜினேத்(22), ரபீக் மகன் சபீக்முகமது(19), சனாவுல்லா மகன் முகமது அகமது(18), அப்துல்லா மகன் அபிபூர்ரகுமான்(18) ஆகியோா் காரில் வந்து கன்டெய்னா் லாரியின் பூட்டை உடைத்து காா் பாகங்களை திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.
இதை தொடா்ந்து 4 பேரை கைது செய்தனா்.