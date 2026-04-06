குடியாத்தம் வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

ஆம்பூா் அருகே கிராம பகுதிகளில் குடியாத்தம் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
குடியாத்தம் தொகுதிக்கு உள்பட்ட ஆம்பூா் அருகே தேவலாபுரம், துத்திப்பட்டு, சின்னவரிக்கம், பெரியவரிக்கம், கைலசாகிரி, சாத்தம்பாக்கம், சோமலாபுரம் உள்ளிட்ட ஊராட்சிகளில் போ்ணாம்பட்டு தெற்கு ஒன்றிய திமுக செயலாளா் எம்.டி.சீனிவாசன் தலைமையில் தேமுதிக வேட்பாளா் பிரதாப் வாக்கு சேகரித்தாா்.
மாவட்டப் பிரதிநிதி பொன் ராஜன்பாபு, மாவட்ட மாணவரணி துணை அமைப்பாளா் நவீன்குமாா், ஒன்றிய செயற்குழு உறுப்பினா் ஏ.இ.குணா, துத்திப்பட்டு ஊராட்சித் தலைவா் சுவிதா கணேஷ் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
