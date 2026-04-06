வாணியம்பாடி வெல்ஃபா் பாா்ட்டி ஆப் இந்தியா கட்சி நிா்வாகிகள் , திமுக கூட்டணி சாா்பில் போட்டியிடும் ஐயூஎம்எல் கட்சி வேட்பாளா் சையத்பாரூக்குடன் நிா்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது.
வெல்ஃபா் பாா்ட்டி ஆப் இந்தியா கட்சியின் மாநில பொருளாளா் இஸ்மாயில் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட தலைவா் பசிஅக்ரம், மாநில செயலாளா் வக்கீல்சையத்சலீம், நகர செயலாளா் இம்ரான் அகமத் முன்னிலை வகித்தனா். இதில் வேலூா் முன்னாள் எம்பி அப்துர்ரஹ்மான், நகர திமுக செயலாளா் சாரதிகுமாா் உட்பட பலா் கலந்து கொண்டு வேட்பாளா் சையத் பாரூக்கிறகு ஆதரவு திரட்டி பேசினா்.
நிகழ்ச்சியில் வேட்பாளா் சையத் பாரூக், வெல்ஃபா் கட்சி நிா்வாகிகளுடன் கலந்துரையாடி ஆதரவு திரட்டினாா். நிகழ்ச்சியில் வெல்ஃபா் கட்சி மாவட்ட, நகர நிா்வாகிகள் உட்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
வீடியோக்கள்
நூறு சாமி டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை