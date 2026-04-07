திருப்பத்தூா் மாவட்டம், ஆம்பூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு நடந்த இடைத்தோ்தல் மற்றும் 2021 சட்டப்பேரவை பொதுத் தோ்தலில் திமுக சாா்பில் அ.செ.வில்வநாதன் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாா். இந்த முறையும் திமுக வேட்பாளராகப் போட்டியிடும் அவா் தொகுதியைத் தக்க வைத்துக்கொள்வதற்கான முயற்சிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறாா்.
அதிமுகவின் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்து, தற்போது மாதனூா் மேற்கு ஒன்றியச் செயலராக உள்ள பொறியாளா் ஆா்.வெங்கடேசன், தற்போது முதல்முறையாக அதிமுக சாா்பாக போட்டியிடுகிறாா்.
ஆம்பூா் தொகுதியில் பிறந்து வளா்ந்திருந்தாலும், தற்போது வெளியூரில் வசிக்கும் பேராசிரியை அப்ஷியா நஸ்ரின் நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் களமிறங்கியுள்ளாா்.
ஆம்பூா் தொகுதிக்கு அறிமுகம் இல்லாதவரும், வேலூரில் வசிப்பவருமான இம்தியாஸ் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் போட்டியிடுகிறாா்.
தொகுதியின் சிறப்புகள்: சென்னை-பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள ஆம்பூா் நகரம் தோல் பதனிடும் மற்றும் தோல் காலணி தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த ஏற்றுமதி நகரமாகும். உலகின் பல நாடுகளுக்கு தோல் மற்றும் தோல் பொருள்கள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு, அந்நியச் செலாவணி ஈட்டுவதால் ஆம்பூா் சிறப்பு ஏற்றுமதி அந்தஸ்து பெற்ற நகரம் என்ற அங்கீகாரத்தை மத்திய வா்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சகம் வழங்கியுள்ளது.
ஆம்பூா் நகரில் பல்வேறு பிரியாணி உணவகங்கள் உள்ளன. சென்னையில் இருந்து பெங்களூரு, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா், கோவை ஆகிய நகரங்களுக்குச் சென்று வருபவா்கள் ஆம்பூரில் பிரியாணியை சுவைத்துவிட்டு செல்வது வழக்கம். அந்த அளவுக்கு ஆம்பூா் பிரியாணி ருசிக்கு பெயா் பெற்றது.
ஆம்பூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வேலூா் மக்களவைத் தொகுதி எல்லைக்குள் அமைந்துள்ளது. ஆம்பூா் வனப் பகுதி எல்லையோரம் ஆந்திர வனப் பகுதி அமைந்துள்ளது. வாணியம்பாடி, குடியாத்தம், அணைக்கட்டு ஆகிய தொகுதிகள் ஆம்பூரை சுற்றி அமைந்துள்ளன.
தொகுதி பிரச்னைகள்: ஆம்பூா் நகரில் ஏ-கஸ்பா அரசு உயா்நிலைப் பள்ளி மேல்நிலைப் பள்ளியாகத் தரம் உயா்த்தப்படாதது முக்கியக் கோரிக்கையாக உள்ளது.
ஆம்பூரில் உழவா் சந்தை, மகளிா் தொழிற்பேட்டை, அரசுப் பொறியியல் கல்லூரி, வெள்ளக்கல் கானாறு நீா்த்தேக்கம் அமைக்கப்படாதது, மாதனூா் காவல் நிலையம், ஆம்பூா் ஊராட்சி ஒன்றியம், பெரியாங்குப்பம், துத்திப்பட்டு கைலாசகிரி பேரூராட்சிகள் ஏற்படுத்தாதது, நாயக்கனேரி மலை சுற்றுலாத் தலமாக அறிவிக்கப்படாதது ஆகியவை முக்கிய பிரச்சனைகளாகும்.
சமூக நிலவரம்: பட்டியல் இனத்தவா், இஸ்லாமியா்கள் கணிசமாகவும், நாயுடு, அகமுடைய முதலியாா், செங்குந்த முதலியாா், வன்னியா், மற்ற சமுதாயத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் பரவலாகவும் உள்ளனா்.
ஆம்பூா் தொகுதியில் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தைச் சோ்ந்த வாக்காளா்களில் பெரும்பாலானவா்களின் வாக்குகளைப் பெறும் வேட்பாளா்கள் வெற்றி பெறுகின்றனா். அதனால் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் வாக்குகள் வெற்றியைத் தீா்மானிக்கும் சக்தியாக உள்ளது.
இம்தியாஸ்
அ.செ.விஸ்வநாதன்
ஆர்.வெங்கடேசன்
வேட்பாளா்களின் பலம், பலவீனம்
திமுக வேட்பாளா் அ.செ.வில்வநாதன் தொடா்ந்து இரண்டு முறை எம்எல்ஏவாகப் பதவி வகித்துள்ளாா். 25 ஆண்டுகளாக ஒன்றியச் செயலராகப் பதவி வகிப்பது, கட்சியில் சிறந்த களப் பணியாளா், அதிகாரிகளையும், அமைச்சா்களையும் சந்தித்து தொகுதிக்குத் தேவையான திட்டங்களைக் கேட்டுப் பெறுவது, பல ஆண்டு கோரிக்கையான ரெட்டித்தோப்பு ரயில்வே மேம்பாலப் பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டியது, ஆம்பூா் எம்எல்ஏ அலுவலகம் கட்டி திறக்கப்பட்டது, அனைத்துத் தரப்பு மக்களுடன் எளிமையாக பழகுவது, இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் வாக்குகள் திமுகவுக்கு ஆதரவாக பதிவாவது ஆகியவை பலமாகும்.
ஆம்பூரில் உழவா் சந்தை அமைக்க முடியாமல் போனது, திமுக சாா்பாக ஆம்பூரில் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தைச் சோ்ந்தவா் வேட்பாளராக நிறுத்தப்படாதது, கட்சி நிா்வாகிகள் சிலருக்கு இடையிலான கருத்து வேறுபாடு ஆகியவை பலவீனமாகும்.
அதிமுக வேட்பாளா் ஆா்.வெங்கடேசன் அனைவரிடமும் இனிமையாக பழகக் கூடியவா். நகா்மன்ற உறுப்பினராகப் பதவி வகித்தது, தற்போது இவருடைய மனைவி மாதனூா் ஒன்றியக் குழு உறுப்பினராகப் பதவி வகிப்பது, இவா் அதிமுக மாதனூா் மேற்கு ஒன்றியச் செயலராகப் பதவி வகித்து வருவது, இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினா் பெரும்பாலானவா்களுடன் நட்பு ரீதியாக பழகி வருவதும் பலமாகும். எம்எல்ஏ வேட்பாளராக முதல் முறையாகப் போட்டியிடுவதால் தோ்தல் பணிகளில் ஏற்பட்டுள்ள சுணக்கம் இவருக்கு பலவீனம்.
நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் அப்ஷியா நஸ்ரின் கல்லூரிப் பேராசிரியா் என்பது பலமாகும். தொகுதிக்கு அறிமுகமில்லாதவா் என்பது பலவீனமாகும்.
தவெக வேட்பாளரான இம்தியாஸுக்கு விஜய்யின் ரசிகா்களின் ஆதரவு மிகப்பெரிய பலமாக அமைந்துள்ளது. தொகுதிக்கு அறிமுகமில்லாதவா் என்பதும், தோ்தல் பணிகளை மேற்கொள்வதில் அனுபவம் உள்ளவா்கள் உடன் இல்லாததும் பலவீனமாகும்.
1957-ஆம் ஆண்டுமுதல் நடைபெற்ற தோ்தல்களில் திமுக 4 முறை (ஒரு இடைத்தோ்தல் உள்பட), காங்கிரஸ் 2 முறை, அதிமுக ஒருமுறை, மனிதநேய மக்கள் கட்சி ஒரு முறை, சுயேச்சை ஒருமுறை (1957-ஆம் ஆண்டு இரட்டை உறுப்பினா்) வெற்றி பெற்றுள்ளன. கடந்த இருமுறை திமுக வெற்றி பெற்றபோதிலும், தற்போது அதிமுக கடும் போட்டியை அளித்து வருகிறது.
வாக்காளா்கள்
ஆண்கள்-1,03,478
பெண்கள்-1,09,113
மூன்றாம் பாலினத்தவா்-40
மொத்தம் 2,12,631.
