திருப்பத்தூர்

ஆம்பூா் தொகுதியில் 17 மனுக்கள் ஏற்பு; 11 மனுக்கள் நிராகரிப்பு

ஆம்பூா் தொகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற மனுக்கள் பரிசீலனையில் 17 பேரின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன. 11 மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன.

பொது பாா்வையாளா் முகுல்குமாா் முன்னிலையில் மனுக்களை பரிசீலனை செய்த தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பூஷணகுமாா்

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 10:38 pm

ஆம்பூா் தொகுதியின் தோ்தல் பொது பாா்வையாளா் முகுல்குமாா் முன்னிலையில் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பூஷணகுமாா் மனுக்களை பரிசீலனை செய்தாா். உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் ரேவதி, மோகன் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

ஆம்பூா் தொகுதியில் மொத்தம் 28 போ் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனா். திமுக வேட்பாளா் அ.செ. வில்வநாதன், அதிமுக வேட்பாளா் பொறியாளா் ஆா்.வெங்கடேசன், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் அப்ஷியா நஸ்ரின், தவெக வேட்பாளா் இந்தியாஸ், அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக் கழக வேட்பாளா் ஹாரூன் ரஷீத் படு, இந்திய தேசிய லீக் பி. அசதுல்லா, பகுஜன் சமாஜ் கட்சி ஜெ.வஜீா் அஹமத், சுயேச்சைகள் உள்ளிட்ட 17 பேருடைய மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன. அரசியல் கட்சியினரின் மாற்று வேட்பாளகள், சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் உள்ளிட்ட 11 பேருடைய மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன.

தொடர்புடையது

காட்டுமன்னாா்கோவில் தொகுதியில் 12 வேட்பு மனுக்கள் ஏற்பு

பெரம்பலூா் தொகுதியில் 10 வேட்புமனுக்கள் தள்ளுபடி

குன்னம் தொகுதியில் 14 வேட்புமனுக்கள் தள்ளுபடி

வாக்குச் சாவடி மையங்களில் பொதுப் பாா்வையாளா் ஆய்வு

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு