Dinamani
சஞ்சு சாம்சன், ஜேமி ஓவர்டன் அசத்தல்! சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கு முதல் வெற்றி!!தில்லி அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி சதம் எடப்பாடி பழனிசாமி, டிடிவி தினகரன் ஒன்றாக இணைந்து தேர்தல் பிரசாரம்! தூத்துக்குடியில் நாளை (ஏப். 12) ஒரே மேடையில் மு.க. ஸ்டாலின், ராகுல்!லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபியாக டேவிட்சன் தொடர்வார்- தேர்தல் ஆணையம்வைகை விரைவு ரயில் நாளை தாமதமாக புறப்படும்உ.பி.யின் இறுதி பட்டியலில் 13.39 கோடி வாக்காளர்கள்! 2 கோடி பேர் நீக்கம்சினிமாவை வாழ விடுங்கள்..! ஜன நாயகன் படக் கசிவினால் மனமுடைந்த பூஜா ஹெக்டேவிஜய் தொகுதிகளில் திமுகவுக்கு வாக்கு சேகரிக்கும் கமல்போர் நிறுத்தத்துக்குப் பிறகு ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடந்த முதல் இந்தியக் கப்பல்லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பொறுப்பிலிருந்து விடுவிப்பு! ஆயுதப்படை இயக்குநராக சந்தீப் மிட்டல்!
/
திருப்பத்தூர்

இயற்கை அங்காடிகள் அமைத்து விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் மேம்பட வைப்பேன்: அமமுக வேட்பாளா் ஏ.ஞானசேகா்

News image

கொரட்டியில் வாக்கு சேகரித்த அமமுக வேட்பாளா் ஞானசேகா்.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 7:27 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா் தொகுதியில் இயற்கை அங்காடிகள் அமைத்து விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் மேம்பட வைப்பேன் என அமமுக வேட்பாளா் ஏ.ஞானசேகா் தெரிவித்தாா்.

திருப்பத்துாா் தொகுதிக்கு உள்பட்ட கொரட்டியில் சனிக்கிழமை அமமுக வேட்பாளா் ஏ.ஞானசேகா் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா். அப்போது வணிகா்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், காய்கறிகள், பூ வகைகள், பழங்கள், நுகா் பொருள்கள், மீன் மற்றும் இறைச்சி அங்காடிகள் ஆகியவை ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் வகையில், நவீன அங்காடி அமைக்கப்படும். காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் பூ வகைகள் பதப்படுத்தும் வகையில் குளிா் பதனக்கிடங்கு அமைக்கப்படும். இயற்கை முறையில் விளைகின்ற காய்கறிகள், சிறுதானியங்கள் மற்றும் மூலிகைகள் போன்ற பொருள்கள் அனைத்தும் எளிமையாக சந்தைப்படுத்தும் வகையில் இயற்கை அங்காடிகள் அமைத்து விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்பட வைப்பேன் என்றாா்.

பாமக மாவட்ட செயலாளா் ராஜா, அமமுக நகர செயலாளா் அட்சயா முருகன், அதிமுக, அமமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள், கட்சியினா் உடனிருந்தனா்.

