திருப்பத்தூா் வேளாண்மை உற்பத்தியாளா்கள் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை ஆட்சியா் க.சிவசௌந்திரவல்லி ஆய்வு செய்தாா்.
தலைமை தோ்தல் அலுவலரின் கடிதத்தின் பேரில், திருப்பத்தூா் வேளாண்மை உற்பத்தியாளா்கள் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் வேலூா் மாவட்ட தோ்தல் இருப்பறையிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டுள்ள 100 கூடுதல் மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களை பாதுகாப்பாக இருப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதை மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான க.சிவசெளந்திரவல்லி அனைத்துக் கட்சி வேட்பாளா்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் பாா்வையிட்டாா்.
இதில், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) ஜெய்சங்கா், வாக்கு எண்ணும் மையத்தின் கண்காணிப்பாளரும், மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நல அலுவலா் தணிகாசலம், தோ்தல் வட்டாட்சியா் திருமலை மற்றும் துறைசாா்ந்த அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
தொடர்புடையது
தொகுதிகளுக்கு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பும் பணி: ஆட்சியா் ஆய்வு
மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்படும் இடங்கள்: அரக்கோணம், சோளிங்கரில் ஆட்சியா் ஆய்வு
மின்னணு இயந்திரங்கள் சரிபாா்ப்பு பணி: திருப்பத்தூா் ஆட்சியா் ஆய்வு
மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பும் பணிகள்: ஆட்சியா் தொடங்கி வைத்தாா்
