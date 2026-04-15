திருப்பத்தூர்

‘பெண்கள் அரசியலுக்கு வர அடித்தளம் அமைத்தவா் ஜெயலலிதா’

பெண்கள் அரசியலுக்கு வருவதற்கு அடித்தளம் அமைத்தவா் ஜெயலலிதா என அதிமுக சிறப்பு பேச்சாளா் காளியம்மாள் கூறினாா்.

ஜோலாா்பேட்டை அதிமுக வேட்பாளா் கே.சி.வீரமணியை ஆதரித்து பேசிய சிறப்பு பேச்சாளா் காளியம்மாள்.

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 6:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பெண்கள் அரசியலுக்கு வருவதற்கு அடித்தளம் அமைத்தவா் ஜெயலலிதா என அதிமுக சிறப்பு பேச்சாளா் காளியம்மாள் கூறினாா்.

ஜோலாா்பேட்டை தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் கே.சி.வீரமணியை ஆதரித்து அதிமுக சிறப்பு பேச்சாளா் காளியம்மாள் பொன்னேரி பகுதியில் திறந்த வேனில் பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

அப்போது அவா் பேசியது: மீண்டும் அதிமுக அரசு அமைந்தால் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகள் கொண்ட சட்டங்கள் அமல்படுத்தப்படும். இளைஞா்கள் அரசியல் விழிப்புணா்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும், தோ்தலில் வாக்களிக்கும்போது தகுதியான வேட்பாளரை தோ்வு செய்ய வேண்டும் என்பதில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும்.

இந்த தொகுதி வளா்ச்சிக்கு வீரமணியின் பங்கு அளப்பரியது. பல்வேறு நலதிட்டங்களை செய்துள்ளாா். ஏலகிரி மலை சுற்றுலா வளா்ச்சிக்கு திட்டங்களை தீட்டி நிறைவேற்றியவா். பெண்களுக்கு அரசியல் அங்கீகாரம் வழங்கியவா் முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதா.

ஜோலாா்பேட்டை தொகுதி வளா்ச்சி பெற முன்னாள் அமைச்சா் வீரமணிக்கு இரட்டை இலை சின்னத்தில் வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்றாா். அப்போது முன்னாள் அமைச்சா் தம்பிதுரை, அதிமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சியினா் உடனிருந்தனா்.

செங்கல்பட்டில் அதிமுகவினா் வாக்கு சேகரிப்பு

செங்கல்பட்டில் அதிமுகவினா் வாக்கு சேகரிப்பு

தொகுதி இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க விரைவில் சிப்காட்: ஜோலாா்பேட்டை திமுக வேட்பாளா் கவிதா தண்டபாணி வாக்குறுதி

தொகுதி இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க விரைவில் சிப்காட்: ஜோலாா்பேட்டை திமுக வேட்பாளா் கவிதா தண்டபாணி வாக்குறுதி

கே.வி. குப்பம் திமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்

கே.வி. குப்பம் திமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்

சிதம்பரத்தில் முக்கிய பிரமுகா்களிடம் ஆதரவு திரட்டிய அதிமுக வேட்பாளா்

சிதம்பரத்தில் முக்கிய பிரமுகா்களிடம் ஆதரவு திரட்டிய அதிமுக வேட்பாளா்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

தினமணி செய்திச் சேவை

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ராத்து ராசன் பாடல்!
ராத்து ராசன் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

