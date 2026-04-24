ஆம்பூரில் சட்டப்பேரவை தோ்தல் வாக்குப் பதிவு எந்தவித அசம்பாவித சம்பவங்களும் நடைபெறாமல் அமைதியாக நிறைவடைந்தது.
ஆம்பூா் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 300 வாக்குச் சாவடி மையங்களில் வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது. ஆம்பூரில் ஒரு வாக்குச் சாவடி மையத்தில் மட்டும் மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக சுமாா் 1 மணி நேரம் வாக்குப் பதிவு நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. அது சரிசெய்யப்பட்ட உடன் வாக்குப் பதிவு தொடா்ந்து நடைபெற்றது.
ஆம்பூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளரும், ஆம்பூா் எம்எல்ஏவுமான அ.செ. வில்வநாதன் தன்னுடைய சொந்த ஊரான மிட்டாளம் ஊராட்சி குட்டகிந்தூா் கிராமத்தில் உள்ள வாக்குச் சாவடியில் தனது குடும்பத்தினருடன் சென்று வாக்களித்தாா்.
அதிமுக வேட்பாளா் பொறியாளா் ஆா். வெங்கேடசன் ஆம்பூா் ஏ-கஸ்பா அரசு உயா்நிலைப் பள்ளி வாக்குச் சாவடி மையத்தில் தன்னுடைய வாக்கை செலுத்தினாா்.
குறிப்பிடும்படியாக எந்தவித அசம்பாவித சம்பவங்களும் நடக்காமல் தோ்தல் வாக்குப் பதிவு அமைதியான முறையில் நடைபெற்று முடிந்தது.
ஆம்பூா் டிஎஸ்பி நாகலிங்கம் தலைமையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது. தோ்தல் வாக்குப் பதிவை வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கு தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் கோ.பூஷணகுமாா் நேரடியாகச் சென்று பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
