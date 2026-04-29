/
இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றவா் மயங்கி விழுந்து செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
ஆம்பூா் ரெட்டித்தோப்பு பகுதியை சோ்ந்தவா் கமலநாதன் (58). இவா் ஆம்பூரிலிருந்து இருசக்கர வாகனத்தில் மிட்டாளம் ஊராட்சி குட்டகிந்தூா் கிராமத்திற்கு சென்றாா். அங்கு சென்றபோது திடீரென வாகனம் ஓட்டிக் கொண்டிருந்தபோதே மயங்கி விழுந்தாா்.
அருகில் இருந்தவா்கள் மீட்டு அவரை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஆம்பூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தாா். உமா்ஆபாத் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா்.
தொடர்புடையது
நடந்துசென்ற முதியவா் மயங்கிவிழுந்து உயிரிழப்பு
சாலை விபத்து பைக்கில் சென்றவா் உயிரிழப்பு
தோ்தல் பணியில் இருந்த திமுக நிா்வாகி மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு
தொழிலாளி மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
தினமணி செய்திச் சேவை
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
28 ஏப்ரல் 2026