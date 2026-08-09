ஜோலாா்பேட்டை அருகே ஓடும் ரயிலில் 14 கிலோ கஞ்சா வை ரயில்வே போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
ஜோலாா்பேட்டை ரயில்வே காவல்ஆய்வாளா் சிவ.செந்தில்குமாா் தலைமையில் ஜோலாா்பேட்டை வழியாக செல்லும் அனைத்து ரயில்களில் போலீஸாா் சோதனை செய்தனா். அப்போது காட்பாடி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ஜோலாா்பேட்டை நோக்கிச் சென்ற வட மாநில விரைவு ரயிலில் பொதுப் பெட்டியில் கழிப்பறை அருகே கிடந்த பையை சோதனை செய்ததில், 14 கிலோ கஞ்சா இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து ஜோலாா்பேட்டை ரயில்வே காவல் நிலையத்துக்கு கொண்டுச் சென்றனா்.
மேலும், கஞ்சா கடத்தியவா்கள் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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