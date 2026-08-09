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திருப்பத்தூர்

திருமலை திருப்பதி கெங்கையம்மன் கோயிலில் விளக்கு பூஜை

ஆம்பூா் அருகே தேவலாபுரம் திருமலை திருப்பதி கெங்கையம்மன் கோயிலில் விளக்கு பூஜை நடைபெற்றது.

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விளக்கு பூஜையில் பங்கேற்ற பெண்கள்.

Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 12:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆடி மாத வெள்ளிக்கிழமையை முன்னிட்டு ஆம்பூா் அருகே தேவலாபுரம் திருமலை திருப்பதி கெங்கையம்மன் கோயிலில் விளக்கு பூஜை நடைபெற்றது.

ஆடி வெள்ளிக்கிழமை விழாவை முன்னிட்டு மூலவா் மற்றும் உற்சவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. மாலையில் அம்மனுக்கு விளக்கு பூஜை நடத்தப்பட்டது. திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனா்.

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