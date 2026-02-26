திருப்பத்தூரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை சாா்பில், நலத் திட்ட உதவிகளை அமைச்சா் பழனிவேல் தியாகராஜன் வழங்கினாா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சா் பழனிவேல் தியாகராஜன் புதன்கிழமை திருப்பத்தூா் மாவட்டத்துக்கு வருகை தந்தாா். அப்போது மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை சாா்பில், நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி திருப்பத்தூா் மாவட்ட சுற்றுலா மாளிகையில் நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு, அமைச்சா் பழனிவேல் தியாகராஜன் கலந்துகொண்டு 3 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ரூ. 2,22,990 மதிப்பிலான மோட்டாா் சைக்கிள், சக்கர நாற்காலி உள்ளிட்ட நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில், எம்எல்ஏ அ.நல்லதம்பி, திமுக நகர செயலாளா் எஸ்.ராஜேந்திரன், நகா்மன்றத் தலைவா் சங்கீதா வெங்கடேஷ், மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் கண்ணன், அரசு அதிகாரிகள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
மருத்துவக் கட்டமைப்பு வசதிகளால் கிராமப்புற மக்களும் பயன்! - அமைச்சா் பழனிவேல் தியாகராஜன்
5 ஆண்டுகளில் 1,03,394 பயனாளிகளுக்கு வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள்: அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் தகவல்
திட்டங்களைத் சரியாகச் செயல்படுத்துவதே முக்கிய சவால்: அமைச்சா் பழனிவேல் தியாகராஜன்!
‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாமில் ரூ. 9.03 கோடியில் நலத் திட்ட உதவிகள்: அமைச்சா் மா. மதிவேந்தன் வழங்கினாா்
வீடியோக்கள்
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...