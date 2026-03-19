தொகுதியும் வேட்பாளர்களும்

மதுரை மத்திய தொகுதி வேட்பாளர்கள் யார்?

மதுரை மத்திய தொகுதி வேட்பாளர்கள் யார்?

அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன்- கோப்புப்படம்
Updated On :19 மார்ச் 2026, 7:43 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மதுரை மத்திய சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகாராஜன் மீண்டும் போட்டியிடுவாரா? அவரை எதிர்த்து யார் களமிறக்கப்படுவார்? போன்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

மதுரை நகரின் இதயப் பகுதிகளைக் கொண்டது மதுரை மத்தியத் தொகுதி. உலகப் புகழ் பெற்ற மீனாட்சியம்மன் கோயில், ஆதி சொக்கநாதா் கோயில், பெரியாா் பேருந்து நிலையம், ரயில் நிலையம்,  மதுரை மாவட்ட மத்திய நூலகம் போன்றவை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. மூத்த தலைவா்கள் பழ.நெடுமாறன், பி.டி.ஆா். பழனிவேல்ராஜன் ஆகியோா் இத்தொகுதியில் இருந்து பேரவைக்குத் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனா்.

2016 மற்றும் 2021 தோ்தலில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட  பி.டி.ஆா். பழனிவேல்ராஜன் மகன் பழனிவேல் தியாகராஜன், தற்போதைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இருந்து வருகிறாா். தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் நிதித்துறை, தகவல் தொழில்நுட்பத் துறைகளின் அமைச்சராக பணியாற்றியுள்ளார்.

தொகுதி மக்களுக்கு செயல்திறன் அறிக்கையை சமர்ப்பித்த ஒரே சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக பழனிவேல் தியாகராஜன் இருக்கிறார். இவரது இந்த முயற்சி தொகுதி மக்களிடையே மிகப்பெரிய வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் வகையில் அமைந்தது.

இருப்பினும், சமீபத்தில் மதுரை மாநகராட்சியில் நடந்த வரி மோசடி விவகாரத்தில் பழனிவேல் தியாகராஜனின் முன்னாள் தனி உதவியாளர் கைது செய்யப்பட்டார். இந்த விவகாரத்தில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட அனைவரும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள் என்று அவர் அறிவித்தாலும், மக்கள் மத்தியில் அதிருப்தி நிலவுகிறது.

திமுக சார்பில் மதுரை மத்திய தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிட பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுமா என்று எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

இந்த முறை அதிமுக நேரடியாக மதுரை மத்திய தொகுதியில் களமிறங்கவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த பிப்ரவரி மாதம் திமுகவில் இருந்து விலகி அதிமுகவில் இணைந்த மதுரை முன்னாள் துணை மேயர் பி.எம். மன்னனை வேட்பாளராக இருந்த கட்சித் தலைமை திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், கடந்த 2016 தேர்தலில் 5,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்த அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயபாலை மீண்டும் களமிறக்கவும் திட்டம் இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Who are the candidates for Madurai Central constituency?

மதுரை மத்திய தொகுதி: ஹாட்ரிக் அடிப்பாரா பழனிவேல் தியாகராஜன்?

மதுரை மத்திய தொகுதி: ஹாட்ரிக் அடிப்பாரா பழனிவேல் தியாகராஜன்?

மதுரை சர்வதேச விமான நிலையம்! அரசாணை வெளியீடு!

ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களில் புதிய எழுச்சி: பழனிவேல் தியாகராஜன்

மருத்துவக் கட்டமைப்பு வசதிகளால் கிராமப்புற மக்களும் பயன்! - அமைச்சா் பழனிவேல் தியாகராஜன்

வீடியோக்கள்

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |

'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

