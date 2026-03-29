மதுரை மத்தியம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்
பி.டி.ஆா். பழனிவேல் தியாகராஜன்.
Updated On :28 மார்ச் 2026, 11:17 pm
பெயா்- பி.டி.ஆா். பழனிவேல் தியாகராஜன்.
வயது-60.
கல்வித் தகுதி- பி.டெக்.,எம்.எஸ்., எம்.பி.ஏ.,பிஎச்டி.
தந்தை- பழனிவேல் ராஜன்.
தாய்-ருக்குமணி அம்மாள்.
மனைவி- மாா்கரெட் என்ற மீனாட்சி.
மகன்கள்-பழனிதேவன் ராஜன், வேல் தியாகராஜன்.
கட்சிப் பொறுப்பு: திமுக சொத்து பாதுகாப்புக் குழு செயலா்.
பதவி: மாநில தகவல் தொழில் நுட்பவியல், எண்ம சேவைகள் துறை அமைச்சா், 20021-2026 மதுரை மத்தியம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.
