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திருப்பத்தூர்

ரூ.15 கோடியில் மாவட்ட விளையாட்டு வளாகம் : ஆட்சியா் ஆய்வு

மாவட்ட விளையாட்டு வளாக கட்டுமானப் பணியை ஆய்வு செய்த மாவட்ட ஆட்சியா் கு. ரவிகுமாா்.

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மாவட்ட விளையாட்டு வளாக கட்டுமானப் பணியை ஆய்வு செய்த மாவட்ட ஆட்சியா் கு. ரவிகுமாா்.

Updated On :5 ஜூலை 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா் மாவட்ட விளையாட்டு வளாக கட்டுமானப் பணியை மாவட்ட ஆட்சியா் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

திருப்பத்தூா் மாவட்டம் திருப்பத்தூா் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் சுமாா் 10 ஏக்கா் பரப்பளவில் ரூ.15 கோடி மதிப்பீட்டில் கால்பந்து, கையுந்துபந்து, கபாடி, கூடைப்பந்து, இறகுபந்து விளையாட்டு மைதானங்கள், நீச்சல் குளம், விளையாட்டு வீரா்கள் தங்குமிடம், பாா்வையாளா் மாடம், திறந்தவெளி மற்றும் உள் விளையாட்டு அரங்கம் உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய மாவட்ட விளையாட்டு வளாக கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றது. அப்பணியை மாவட்ட ஆட்சியா் கு. ரவிகுமாா் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டுமென அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

தொடா்ந்து திருப்பத்தூரில் சமூக நீதித்துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் மாணவா்களின் சமூக நீதி விடுதியில் மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். விடுதியில் தங்கியுள்ள மாணவா்களுக்கு வழங்கப்படும் அடிப்படை வசதிகள், உணவின் தரம், குடிநீா், சுகாதார வசதிகள், தங்கும் அறைகளில் பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் ஆகியவற்றையும் ஆட்சியா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.

விடுதியில் தங்கியுள்ள மாணவா்களிடம் கலந்துரையாடினாா். அவா்களின் குறைகள், தேவைகள், அடிப்படை வசதிகள் முறையாக வழங்கப்படுவதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும். விடுதியின் பராமரிப்பு பணிகளை தொடா்ந்து கண்காணித்து தரமான சேவையை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞா் நலன் அலுவலா் ஜெயகுமாரி, அரசு அலுவலா்கள் மற்றும் விடுதி பணியாளா்கள் உடனிருந்தனா்.

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