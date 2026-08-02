ஜோலாா்பேட்டை ஊராட்சியில் நடைபெற்று வரும் அரசு வளா்ச்சி திட்டப் பணிகளை திருப்பத்தூா் மாவட்ட ஆட்சியா் வெள்ளிக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
ஜோலாா்பேட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட மூக்கனூா் ஊராட்சியில், வேளாண்மை உழவா் நலத் துறையின் சாா்பில், வேளாண் காடுகள் வளா்ப்பு திட்டத்தின்கீழ், குமாா் என்பவா் ரூ. 5 லட்சம் மானியத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நாற்றங்கால் பண்ணையை திருப்பத்தூா் மாவட்ட ஆட்சியா் கு. ரவிகுமாா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். பண்ணையில் வேம்பு, மகாகனி, புங்கன் ஆகிய செடிகள் வளா்க்கப்பட்டு வருவதை பாா்வையிட்டாா். ஜோலாா்பேட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட வெலக்கல்நத்தம் ஊராட்சியில், என்னகோல் அணைக்கட்டில் இருந்து செட்டேரி அணைக்கு நீரேற்றும் முறையில் நீரினை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தொடா்பாக செட்டேரி அணையை மாவட்ட ஆட்சியா் அவா்கள் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்து தொடா்புடைய அலுவலா்களிடம் கேட்டறிந்து, ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
நாட்டறம்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட தெக்குப்பட்டு ஊராட்சியில் தோட்டக் கலை மற்றும் மலைப் பயிா்கள் துறையின் சாா்பாக தேசிய வேளாண் வளா்ச்சி திட்டத்தின் கீழ், ரூ. 45,000 மானியத்தில் 0.145 ஹெக்டா் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள காய்கறி பந்தலை மாவட்ட ஆட்சியா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
காய்கறி சாகுபடி முறைகள், மகசூல் அதிகரிப்புக்கான தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ஆலோசனைகள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களிடம் கேட்டறிந்தாா்.
மேலும், திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகள் தாங்கள் சாகுபடி செய்துள்ள நெல், நிலக்கடலை உள்ளிட்ட பயிா்களை காப்பீடு செய்து கொள்ள வேண்டுமென அறிவுறுத்தினாா்.
தெக்குப்பட்டு ஊராட்சியில் அமைந்துள்ள தெக்குப்பட்டு ஏரியினை மாவட்ட ஆட்சியா் அவா்கள் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டு, நீா்வரத்து கால்வாய்களை சீரமைப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
ஆய்வின்போது, வேளாண்மை இணை இயக்குநா் மணி, தோட்டக்கலைத் துறை துணை இயக்குநா் தீபா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) (பொ) அப்துல் ரஹ்மான், நீா்வளத் துறை உதவி செயற்பொறியாளா் பாலாஜி, வாணியம்பாடி வட்டாட்சியா் சுதாகா், உதவி பொறியாளா் சக்தி மற்றும் துறை அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
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