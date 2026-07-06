Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை: 7-வது முறையாக ஆஸ்திரேலிய மகளிர் சாம்பியன்!சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணி: ஒடிசாவில் 20 லட்சம் பேர் நீக்கம்!கர்நாடகம்: மொபைல் டார்ச் வெளிச்சத்தில் 90 கி.மீ. அரசுப் பேருந்தை இயக்கிய ஓட்டுநர்! ஆதவ் அர்ஜுனா மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: கே.பி. முனுசாமி ஆதவ் அர்ஜுனா மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: கே.பி. முனுசாமி கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு சோபா வந்தவுடன் திமுகவை விட்டு சிலர் சென்று விட்டனர்: உதயநிதி வீரவநல்லூா் அருகே தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு: மேலும் 4 பேர் கைது கூடங்குளம் அணு உலையில் பழுது: மின் உற்பத்தி நிறுத்தம்
/
திருப்பத்தூர்

தோ்வில் சிறப்பிடம் பிடித்த மாணவா்களுக்கு பரிசளிப்பு

அரசுத் தோ்வில் சிறப்பிடம் பிடித்த மாணவா்களுக்கு பரிசளிக்கும் விழா ஆம்பூா் மஜ்ஹருல் உலூம் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

அரசுத் தோ்வில் சிறப்பிடம் பிடித்த மாணவா்கள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினா்கள்.

Updated On :6 ஜூலை 2026, 2:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரசுத் தோ்வில் சிறப்பிடம் பிடித்த மாணவா்களுக்கு பரிசளிக்கும் விழா ஆம்பூா் மஜ்ஹருல் உலூம் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

முஸ்லிம் வெல்போ் டிரஸ்ட் சாா்பாக நடந்த விழாவுக்கு டிரஸ்ட் தலைவா் எஸ்.ஆா். ஷபியுல்லா தலைமை வகித்தாா். செயலாளா் டி. முஹம்மத் பாஷா தொடக்க உரையாற்றினாா். வாணியம்பாடி வருவாய் கோட்டாட்சியா் (பொ) ஏ. தணிகாஜலம் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு அரசு தோ்வில் சிறப்பிடம் பிடித்த 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவா்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கினாா்.

மஜ்ஹருல் உலூம் மேல்நிலைப் பள்ளி தாளாளா் பிா்தோஸ் கே. அஹமத் வாழ்த்தி பேசினாா். டிரஸ்ட் பொருளாளா் டி. இா்ஷாத் அஹமத் நன்றி கூறினாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

எஸ்என்எஸ் கல்லூரியில் தேசிய மாநாடு

எஸ்என்எஸ் கல்லூரியில் தேசிய மாநாடு

மாநில கலைப்போட்யில் சிறப்பிடம்: வேளாண் மாணவா்களுக்கு பாராட்டு

மாநில கலைப்போட்யில் சிறப்பிடம்: வேளாண் மாணவா்களுக்கு பாராட்டு

தேசிய அளவிலான கால்பந்து போட்டி: திருப்பூா் மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

தேசிய அளவிலான கால்பந்து போட்டி: திருப்பூா் மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

பத்தாம் வகுப்பு தோ்வில் சிறப்பிடம் பெற்ற அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு பாராட்டு

பத்தாம் வகுப்பு தோ்வில் சிறப்பிடம் பெற்ற அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு பாராட்டு

விடியோக்கள்

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

குதிரை பேரத்தை உருவாக்கியதே திமுகதான்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் | TVK

குதிரை பேரத்தை உருவாக்கியதே திமுகதான்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் | TVK

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!