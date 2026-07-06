அரசுத் தோ்வில் சிறப்பிடம் பிடித்த மாணவா்களுக்கு பரிசளிக்கும் விழா ஆம்பூா் மஜ்ஹருல் உலூம் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
முஸ்லிம் வெல்போ் டிரஸ்ட் சாா்பாக நடந்த விழாவுக்கு டிரஸ்ட் தலைவா் எஸ்.ஆா். ஷபியுல்லா தலைமை வகித்தாா். செயலாளா் டி. முஹம்மத் பாஷா தொடக்க உரையாற்றினாா். வாணியம்பாடி வருவாய் கோட்டாட்சியா் (பொ) ஏ. தணிகாஜலம் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு அரசு தோ்வில் சிறப்பிடம் பிடித்த 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவா்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கினாா்.
மஜ்ஹருல் உலூம் மேல்நிலைப் பள்ளி தாளாளா் பிா்தோஸ் கே. அஹமத் வாழ்த்தி பேசினாா். டிரஸ்ட் பொருளாளா் டி. இா்ஷாத் அஹமத் நன்றி கூறினாா்.
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