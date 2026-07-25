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திருப்பத்தூர்

குடியிருப்பில் நுழைந்த மான் மீட்பு

வாணியம்பாடி அருகே குடியிருப்பு பகுதியில் தண்ணீா் தேடி வந்த மானை பொதுமக்கள் மீட்டு வனத் துறையிடம் ஒப்படைத்தனா்.

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Updated On :25 ஜூலை 2026, 12:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாணியம்பாடி அருகே குடியிருப்பு பகுதியில் தண்ணீா் தேடி வந்த மானை பொதுமக்கள் மீட்டு வனத் துறையிடம் ஒப்படைத்தனா்.

வாணியம்பாடி அடுத்த திகுவாபாளையம் பகுதியில் உள்ள வனப்பகுதியில் இருந்து தண்ணீா் தேடி மான் ஒன்று வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு வெளியேறி, அப்பகுதியில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் நுழைந்தது. அதை தெரு நாய்கள் கடிக்க துரத்தின. இதனால் அங்குள்ள ஒரு வீட்டில் மான் நுழைந்தது. அப்பகுதி மக்கள் மானை மீட்டு வாணியம்பாடி வனத் துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனா்.

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