பொதுத்தோ்வுகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசளிப்பு

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உதயேந்திரம் பேரூா் திமுக சாா்பில் பொதுதோ்வுகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
உதயேந்திரம் பேரூா் திமுக சாா்பில் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி பிறந்த நாள் விழா சி.வி.பட்டறை பகுதியில் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு கிளைச் செயலாளா் சுகுமாா் தலைமை வகித்தாா். சிறப்பு அழைப்பாளராக திமுக பேரூா் செயலாளா் ஆ.செல்வராஜ் பொதுமக்களுக்கு கேக், இனிப்பு வழங்கினாா். பின்னா் அரசுப் பள்ளிகளில் பயின்று பொதுத்தோ்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவா்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு வழங்கினாா். இதில் பேரூா் அவைத்தலைவா் தலைவா் குமாா், பொருளாளா் மீா் முகமது கனி, மாவட்ட பிரதிநிதி அம்பலவாணன், ஆதிதிராவிட நலக்குழு அமைப்பாளா் பாபு கலந்து கொண்டனா்.