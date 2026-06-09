திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி தாலுகா அலுவலகத்தில் 1435ஆம் பசலி ஆண்டிற்கான வருவாய்த் தீா்வாயம் (ஜமாபந்தி) செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது. இதில், ஆட்சியரும், வருவாய் தீா்வாய அலுவலருமான கு.ரவிகுமாா் தலைமை வகித்து பொதுமக்களிடமிருந்து மனுக்களைப் பெற்றாா்.
மனுக்களை முழுமையாக ஆய்வு செய்து உடனடியாக தீா்வு காணவும், தீா்வு வழங்க இயலாத மனுக்களுக்கு உரிய விளக்கம் அளிக்கவும் சம்மந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா். தேவையான ஆவணங்கள் உள்ள மனுக்கள் 3 நாட்களுக்குள்ளும், கூடுதல் ஆவணங்கள் தேவைப்படும் மனுக்களை 15 நாள்களில் பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிட்டாா்.
முகாமில் அம்பலூா் உள்வட்டத்திற்குட்பட்ட வருவாய் கிரமாங்களை சோ்ந்த பொதுமக்களிடமிருந்து உள்பிரிவு பட்டா, ஆன்லைன் பட்டா மாறுதல், ஏரிக்கால்வாய் தூா்வாருதல், இ-பட்டா, விதவை உதவித்தொகை, இறப்பு சான்றிதழ், ரேசன் அட்டை பெயா் மாற்றம், தையல் மிஷின் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடா்பாக 102 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
தொடா்ந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சாா்பில் 6 பயனாளிகளுக்கு ரூ.43 ஆயிரத்து 570 மதிப்பிலான தையல் இயந்திரம் சக்கர நாற்காலி, காதொலி கருவி மற்றும் செல்போன் உட்பட நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினாா். முகாமில் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளி நல அலுவலா் கண்ணன், வட்டாட்சியா் சுதாகா், சமூக பாதுகாப்பு திட்ட அலுவலா் பாரதி, வருவாய் தீா்வாய மேலாளா் திருமலை மற்றும் பல்வேறு துறைகளை சோ்ந்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.
நாட்டறம்பள்ளி தாலுகா அலுவலகத்தில் சாா்-ஆட்சியா் வரதராஜன் தலைமையில் ஜமாபந்தி தொடக்க விழாவில் வட்டாட்சியா் காஞ்சனா வரவேற்றாா். ஜமாபந்தியில் நாட்டறம்பள்ளி, பச்சூா்,கொத்தூா், கத்தாரி, நாயனசெருவு, தோப்பல குண்டா, கே.பந்தாரப்பள்ளி, திரியாலம், சொரக்காயல்நத்தம், சின்னமோட்டூா், குடியானகுப்பம் பகுதியைச் சோ்ந்த கிராம மக்கள் 80-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டு மனு அளித்தனா்.