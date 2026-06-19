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திருப்பத்தூர்

நாளைய மின்தடை: ஜோலாா்பேட்டை, நாட்றம்பள்ளி, பச்சூா்

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மின்தடை

Updated On :19 ஜூன் 2026, 7:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஜோலாா்பேட்டை, நாட்றம்பள்ளி, பச்சூா்.

நாள்-20.06.2026, சனிக்கிழமை,

நேரம்- சனிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை.

மின்தடை இடங்கள்- குடியானகுப்பம், ராமரெட்டியூா், பக்கிரிதக்கா, ஏலகிரி கிராமம், சக்கரகுப்பம், கோடியூா், வக்கணம்பட்டி, புதூா், ரெட்டியூா், பொன்னேரி, சின்னகம்மியம்பட்டு, ராமனூா், சின்னாகவுண்டனூா், மல்லகுண்டா, தாசிரியப்பனூா்., ஜங்களாபுரம், அதிபெரமனூா், தகரகுப்பம், ஜெயந்திபுரம், ஆத்தூா்குப்பம், கத்தாரி, பச்சூா், கொத்தூா், காந்திநகா், சுண்டம்பட்டி, டோல்கேட், முத்தனப்பள்ளி, சொரக்காயல்நத்தம், வெள்ளநாயக்கனேரி, பழையபேட்டை, புதுப்பேட்டை.

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