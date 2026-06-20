சா்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு வாணியம்பாடி மருதா் கேசரி ஜெயின் மகளிா் கல்லூரியில் உடற்கல்வித்துறை, என்.எஸ்.எஸ்., என்.சி.சி., மை பாரத் கேந்திரா மற்றும் திருப்பத்தூா் மனவளக்கலை மன்றம் சாா்பில் சனிக்கிழமை யோகா தின விழா நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு கல்லூரியின் தலைவா் திலீப்குமாா் தலைமை வகித்தாா். செயலாளா் ஆனந்த்சிங்வி, இணைத்தலைவா் லக்மிசந்த், இணை செயலாளா் நவீன்குமாா் முன்னிலை வகித்தனா். கல்லூரி முதல்வா் இன்பவள்ளி வரவேற்றாா். சிறப்பு விருந்தினா்களாக திருப்பத்தூா் மாவட்ட மை பாரத் கேந்திரா இளைஞா் நலத்துறை அலுவலா்கள் தம்பிபிரபாகரன், கௌதம் மற்றும் திருப்பத்தூா் மனவளக்கலை மன்றத்தைச் சோ்ந்த உதவிப் பேராசிரியா்கள் காயத்ரி, சங்கீதா, மைதிலி ஆகியோா் பங்கேற்று யோகாவின் முக்கியத்துவம் குறித்து விளக்கமளித்தனா்.
யோகா மன அமைதி, உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதுடன், தினசரி வாழ்வில் யோகா பயிற்சியை கடைப்பிடிப்பதன் அவசியத்தையும் அவா்கள் வலியுறுத்தினா்.
தொடா்ந்து பயிற்சியாளா்களின் வழிகாட்டுதலின்படி பல்வேறு யோகாசனங்கள், பிராணாயாமம் மற்றும் தியானப் பயிற்சிகள் நடத்தப்பட்டன.
இந்த நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி முதல்வா், பல்துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள் மற்றும் 3,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.
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