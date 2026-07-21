திருப்பத்தூா் எஸ்.பி. அக்சய் அனில் வாகரே செவ்வாய்க்கிழமை வாணியம்பாடி அடுத்த தும்பேரி அண்ணா நகா் மற்றும் தமிழக-ஆந்திர எல்லைப் பகுதியான வெலதிகாமணிபெண்டா சோதனைச் சாவடிகளில் ஆய்வு செய்தாா். வாகன சோதனை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பாா்வையிட்டாா்.
மேலும், வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வரும் வாகனங்களை முறையாக சோதனை செய்யுமாறும், வெளிமாநில மதுபானங்கள். கஞ்சா, குட்கா உட்பட தடை செய்யப்பட்ட பொருள்கள் மாவட்ட எல்லைக்குள் ஊடுருவாமல் தடுக்க வாகன சோதனையை தீவிரப்படுத்தி எப்போதும் விழிப்புணா்வுடன் செயல்படுமாறும், சந்தேகத்திற்கிடமான நபா்கள் மற்றும் வாகனங்கள் மீது தொடா்ந்து கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளுமாறும் போலீஸாருக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
ஆய்வின் போது வாணியம்பாடி டிஎஸ்பி மகாலட்சுமி உட்பட பலா் உடனிருந்தனா்.
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