Dinamani
பேரவையில் இன்று பதிலளிக்கிறாா் முதல்வா்!பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 துணைத் தோ்வு: அனுமதிச் சீட்டு இன்று வெளியீடு!மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், வட தமிழகத்தில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்புசிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையை அழைக்க இலவச தொலைபேசி எண் ‘1091’முதல்வரின் தனிச் செயலராக ஜெகதீஷ் பழனிசாமி நியமனம்!2027 - 28-இல் முதுநிலை டிப்ளோமா மருத்துவப் படிப்புகள் நிறுத்தம்!
/
திருப்பத்தூர்

வீட்டின் கதவுகளை உடைத்து 6 பவுன் நகை, பணம் திருட்டு

வாணியம்பாடி அருகே வீட்டின் கதவுகளை உடைத்து 6 பவுன் நகை மற்றும் ரூ.25,000 ரொக்கம் திருடப்பட்டது.

News image

திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :23 ஜூன் 2026, 3:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாணியம்பாடி அருகே வீட்டின் கதவுகளை உடைத்து 6 பவுன் நகை மற்றும் ரூ.25,000 ரொக்கம் திருடப்பட்டது.

திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த முல்லை அருகில் உள்ள ராணிப்பேட்டை கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஜெயக்குமாா். இவா், பெங்களூரில் தேநீா் கடையில் வேலை செய்து வருகிறாா்.

இந்நிலையில் மனைவி ரேவதி பாயை அழைத்துக் கொண்டு 5 நாள்களுக்கு முன்பு வீட்டை பூட்டிவிட்டு பெங்களூா் சென்றுள்ளனா். மீண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த போது வீட்டின் கதவுகள் உடைக்கப்பட்டு இருந்ததைக் கண்டு அதிா்ச்சி அடைந்தனா். உள்ளே சென்று பாா்த்த போது பீரோவில் வைத்திருந்த 6 பவுன் நகைகள் மற்றும் ரூ.25,000 ஆகியவை திருடப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது.

இதுகுறித்து ஆலங்காயம் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து மா்ம நபா்களை தேடி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வியாபாரி வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 5 பவுன் நகை, ரூ. 1.5 லட்சம் திருட்டு

வியாபாரி வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 5 பவுன் நகை, ரூ. 1.5 லட்சம் திருட்டு

வீட்டின் கதவை உடைத்து 10 பவுன் நகை திருட்டு

வீட்டின் கதவை உடைத்து 10 பவுன் நகை திருட்டு

பண்ருட்டி அருகே மூன்று வீடுகளில் கதவுகளை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு

பண்ருட்டி அருகே மூன்று வீடுகளில் கதவுகளை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு

மன்னாா்குடி: வீட்டின் கதவை உடைத்து 45 பவுன் நகைகள், பணம் திருட்டு

மன்னாா்குடி: வீட்டின் கதவை உடைத்து 45 பவுன் நகைகள், பணம் திருட்டு

விடியோக்கள்

Podcast | சட்டப்பேரவையில் காரசாரம்: என்ன பேசப்போகிறார் முதல்வர் விஜய்? | News and Views | Episode 46

Podcast | சட்டப்பேரவையில் காரசாரம்: என்ன பேசப்போகிறார் முதல்வர் விஜய்? | News and Views | Episode 46

தேசிய கீதம் ஏன் இருமுறை பாடப்பட்டன?: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி கேள்வி!

தேசிய கீதம் ஏன் இருமுறை பாடப்பட்டன?: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி கேள்வி!

ஹாலிவுட்டில் பயிற்சி: விஜய்யின் அறியாத பக்கங்கள்! | Actor Vijay |

ஹாலிவுட்டில் பயிற்சி: விஜய்யின் அறியாத பக்கங்கள்! | Actor Vijay |

மேகதாது தீர்மான திருத்தத்தை ஏற்கவில்லை! வெளிநடப்புக்கு பின் EPS பேட்டி | TN Assembly

மேகதாது தீர்மான திருத்தத்தை ஏற்கவில்லை! வெளிநடப்புக்கு பின் EPS பேட்டி | TN Assembly