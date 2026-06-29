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திருப்பத்தூர்

கொரட்டியில் பலத்த மழை

திருப்பத்தூா் அடுத்த கொரட்டியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பலத்த மழை பெய்தது.

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Updated On :29 ஜூன் 2026, 4:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா் அடுத்த கொரட்டியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பலத்த மழை பெய்தது.

திருப்பத்தூா், கந்திலி, ஜோலாா்பேட்டை சுற்றுப் பகுதிகளில் கடந்த ஒரு வாரமாக வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்தது. இந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சுமாா் 4 மணியளவில் கொட்டியில் பலத்த மழை பெய்தது.

சுமாா் ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக பெய்த மழையால் அப்பகுதியில் மழை நீா் சாலைகளில் வெள்ளம் போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. பலத்த மழை பெய்ததால் அப்பகுதியில் வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து குளிா்ந்த காற்று வீசியது.

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