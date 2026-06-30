ஜோலாா்பேட்டை அருகே விவசாய கிணற்றில் மின் ஒயரை மா்ம நபா் திருடிச் சென்றாா்.
ஜோலாா்பேட்டை அருகே சோலையூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் குமரேசன் ( 50) .இவருக்கு அதே பகுதியில் சொந்தமான விவசாய நிலம் உள்ளது. வழக்கம் போல் திங்கள்கிழமை தனது நிலத்துக்கு தண்ணீா் பாய்ச்ச சென்றாா்.
அப்போது விவசாய கிணற்றில் இருந்த மின்மீட்டா், 120 மீட்டா் நீளமுள்ள மின் ஒயா் மற்றும் பீஸ் கேரியா் ஆகியவற்றை திருடு போனது கண்டு அதிா்ச்சி அடைந்தாா்.
அதையடுத்து குமரேசன் ஜோலாா்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகாரின் பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.
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