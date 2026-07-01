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திருப்பத்தூர்

குப்பை சேகரிக்க தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு பயிற்சி

ஆம்பூா் அருகே துத்திப்பட்டு ஊராட்சியில் குப்பை சேகரிக்க தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

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Updated On :1 ஜூலை 2026, 12:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் அருகே துத்திப்பட்டு ஊராட்சியில் குப்பை சேகரிக்க தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

மாதனூா் ஒன்றியம், துத்திப்பட்டு ஊராட்சியில் பொதுமக்களிடமிருந்து குப்பைகளை தரம்பிரித்து வாங்குவதற்காக தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. குப்பைகளை சேகரிக்கும் வண்டிகளில் ஈர கழிவுகளை சேகரிக்க பச்சை நிற பிளாஸ்டிக் வாளி, உலா் கழிவுகளுக்காக நீல நிற வாளி, மருத்துவக்கழிவுகளுக்காக ஒரு சிவப்பு நிற வாளி, பிற கழிவுக ளுக்காக ஒரு கருப்பு நிற வாளி என மொத்தம் நான்கு நிற குப்பைத் தொட்டிகளில் குப்பைகளை சேகரிக்க வேண்டுமென தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.

நான்கு நிற குப்பை வாளிகளை ஊராட்சித் தலைவா் சுவிதா கணேஷ் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு வழங்கி குப்பைகள் சேகரிக்கும் பணியை தொடங்கி வைத்தாா்.

ஊராட்சி செயலா் முரளிகாந்த், வாா்டு உறுப்பினா் அண்ணாதுரை, சுகாதார உக்குனா் ரேகா, ஊராட்சி பணியாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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