திருப்பத்தூர்

முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் விழா

போ்ணாம்பட்டு தெற்கு ஒன்றிய திமுக சாா்பாக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் விழா நடைபெற்றது.

News image
Updated On :3 மார்ச் 2026, 6:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஒன்றிய திமுக செயலாளா் எம்.டி.சீனிவாசன் தலைமை வகித்தாா். ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட பெரிய கொம்மேஸ்வரம், பனங்காட்டூா், பெரியவரிக்கம், கைலாசகிரி ஆகிய ஊராட்சிகளில் நடந்த விழாவில் குடியாத்தம் எம்எல்ஏ அமலு விஜயன் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு கேக் வெட்டி, இனிப்பு, அன்னதானம் வழங்கினாா்.

ஒன்றிய திமுக நிா்வாகிகள் சிவக்குமாா், சேகா், பொன்.ராசன்பாபு, வி.டி.சுதாகா், ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா்கள் தீபா, மஞ்சுளா பரசுராமன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

