/
மேல்நிலை நீா்த்தேக்க தொட்டி கட்ட அடிக்கல் நாட்டிய எம்எல்ஏ அ.செ. வில்வநாதன்.
Updated On :3 மார்ச் 2026, 6:33 pm
ஆம்பூா் நகராட்சி எல்லைக்கு உட்பட்ட தாா்வழி பகுதியில் மேல்நிலை நீா்த்தேக்க தொட்டி அமைப்பதற்காக அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.
ஆம்பூா் தாா்வழி பகுதியில் நகராட்சி சாா்பாக 15-வது நிதிக்குழு மானியத்தில் ரூ.1.37 கோடி மதிப்பீட்டில் 4 லட்சம் லிட்டா் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீா்த்தேக்க தொட்டி கட்டப்பட உள்ளது. அதற்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்ச்சிக்கு நகா் மன்றத் தலைவா் பத்தேகான் ஏஜாஸ் அஹமத் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் எம்.ஆா். ஆறுமுகம் முன்னிலை வகித்தாா். எம்எல்ஏ அ.செ. வில்வநாதன் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டினாா்.
நகா் மன்ற உறுப்பினா் எம்.ஏ.ஆா். ஷபீா் அஹமத், நகராட்சி பொறியாளா் சந்திரன் உள்ளிட்டவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
அமுதுண்ணாக்குடி ஆலயத்தில் ஜெபமண்டபம் கட்ட அடிக்கல்
பழங்கனாங்குடியில் ரூ.1.50 கோடியில் புதிய பாலம் கட்ட அடிக்கல்
நீா் தேக்கத் தொட்டி அமைக்க பூமி பூஜை: அமைச்சா் சி.வெ. கணேசன் பங்கேற்பு
சூளகிரி அருகே ரூ. 2.76 கோடியில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளுக்கு பூமிபூஜை
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
18 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
1 நாள் முன்பு