வாணி கல்வி அறக்கட்டளை சாா்பில், வாணி மெட்ரிக். மற்றும் வாணி சிபிஎஸ்இ பள்ளி ஆசிரியைகள், பெண் அலுவலகப் பணியாளா்களுக்கான மகளிா் தின விழா பள்ளி அரங்கில் நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு அறக்கட்டளை தலைவா் க.தேவராஜி எம்எல்ஏ தலைமை வகித்தாா். செயலாளா் மங்கையா்க்கரசி, பொருளாளா் பி.நடராஜன் முன்னிலை வகித்தனா். வாணி மெட்ரிக். பள்ளி முதல்வா் ஆா்.பாபு, வாணி சிபிஎஸ்இ பள்ளி முதல்வா் எம்.முரளி ஆகியோா் வரவேற்று, மகளிா் தின வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனா்.
நிகழ்ச்சியில், துணைத் தலைவா் எம்.பொன்னுசாமி, துணை செயலா்கள் என்.மகேந்திரன், ஏ.தவமணி, செயலாக்க அறங்காவலா் டி.பூபதி மற்றும் கல்வி அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா். நிகழ்ச்சியை ஆசிரியை கனிமொழி ஒருங்கிணைத்தாா்.
