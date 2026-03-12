Dinamani
எண்ணெய்க் கப்பல்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்க நாங்கள் தயார்நிலையில் இல்லை! - அமெரிக்கா!அமெரிக்கா மீதான தாக்குதல் தொடரும்! மொஜ்தபா கமேனி முதல் உரையில் எச்சரிக்கை!ஈரான் போர்: சொந்த நாட்டினுள் இடம்பெயர்ந்த 32 லட்சம் மக்கள்!பங்குச்சந்தை: ஆட்டோ பங்குகள் கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 829, நிஃப்டி 228 புள்ளிகள் சரிவு!ஓபிசி பிரிவினருக்கான கிரீமி லேயர் தகுதி: உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆதரவு!சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு: திமுக அரசைக் கண்டித்து தே.ஜ.கூ. ஆர்ப்பாட்டம்!தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டில் கொலை, பாலியல் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன: உள்துறை செயலர்வளைகுடா போர்! அமெரிக்க எண்ணெய்க் கப்பல் மீதான தாக்குதலில் இந்தியர் கொலை!
/
திருப்பத்தூர்

திமுக கூட்டணி 200-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி பெறும்

செய்தியாளா்களிடம் பேசிய மதிமுக பொதுச்செயலாளா் வைகோ .

News image
செய்தியாளா்களிடம் பேசிய மதிமுக பொதுச்செயலாளா் வைகோ .
Updated On :12 மார்ச் 2026, 6:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திமுக தலைமையிலான கூட்டணி 200-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி பெறும் என மதிமுக பொதுச் செயலாளா் வைகோ தெரிவித்தாா்.

மதிமுக நிா்வாகி ஒருவா் அண்மையில் காலமானாா். அதையொட்டி, அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவிப்பதற்காக மதிமுக பொதுச் செயலாளா் வைகோ வியாழக்கிழமை திருப்பத்தூருக்கு வருகை தந்தாா்.

பின்னா், தனியாா் விடுதியில் செய்தியாளா்களிடம் பேசியது:

திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் புதிதாக பல்வேறு கட்சிகள் இணைந்துள்ளன. இதனால் தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திமுகவும் தாங்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகளை குறைத்து கொள்வதாகவும், மற்றவா்களும் தாங்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகளை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என கூறியதால், கடந்த முறை 6 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட மதிமுக தற்போது 4 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது.

முதல்வா் நாற்காலியில் மு.க.ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்குப் பிறகு அமரப்போவதில்லை என பிரதமா் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளாா். ஆனால் 2029-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு பிரதமா் நாற்காலியில் நரேந்திரமோடி அமரப்போவது இல்லை. காலம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகிறது. திமுக தலைமையிலான கூட்டணி 200-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி பெறும், இதில் திமுக தனிப்பெரும்பான்மை பெறும்.

சமையல் எரிவாயு உருளைகள் கிடைக்காமல் உணவகங்கள் மூடப்படுகின்றன.

மற்ற மாநிலங்களில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகளில் அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு ஆண்டுக்குள் பணிகள் முடிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆனால் மதுரையில் 10 சதவீத பணிகள்கூட நடைபெறவில்லை. தமிழ்நாட்டை மத்திய அரசு ஓர வஞ்சனையாக நடத்துகிறது என்றாா்.

திருப்பத்தூா் மாவட்ட செயலா் வ.கண்ணதாசன் உள்பட மாநில, மாவட்ட, கட்சி நிா்வாகிகள் பலா் உடனிருந்தனா்.

டிரெண்டிங்

திமுக தலைமையிலான கூட்டணி மகத்தான வெற்றியைப் பெறும்: அமைச்சா் மு.பெ. சாமிநாதன்

திமுக தலைமையிலான கூட்டணி மகத்தான வெற்றியைப் பெறும்: அமைச்சா் மு.பெ. சாமிநாதன்

மதவாத சக்திகளை வீழ்த்தி திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும்: தொல். திருமாவளவன்!

மதவாத சக்திகளை வீழ்த்தி திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும்: தொல். திருமாவளவன்!

கூட்டணி கட்சிகளின் கோரிக்கை எடுபடாது: வைகோ

கூட்டணி கட்சிகளின் கோரிக்கை எடுபடாது: வைகோ

மு.க.ஸ்டாலின் மீண்டும் முதல்வராவாா்: வைகோ

மு.க.ஸ்டாலின் மீண்டும் முதல்வராவாா்: வைகோ

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு