கழிவுநீா் கால்வாய் அமைக்கும் பணி தொடக்கம்
சின்னவரிக்கம் ஊராட்சியில் கழிவுநீா் கால்வாய் அமைக்கும் பணி சனிக்கிழமை தொடங்கப்பட்டது.
சின்னவரிக்கத்தில் கழிவுநீா் கால்வாய் அமைக்கும் தொடக்க நிகழ்வில் பங்கேற்றோா்.
Updated On :14 மார்ச் 2026, 5:28 pm
மாதனூா் ஒன்றியம் சின்னவரிக்கம் ஊராட்சி 7-ஆவது வாா்டு பகுதியில் ரூ.4.80 லட்சத்தில் கழிவுநீா் கால்வாய் அமைக்கும் பணியை ஊராட்சித் தலைவா் ஷோபனா பூமி பூஜையிட்டு தொடங்கி வைத்தாா்.
துணைத் தலைவா் அற்புதம் தரணி, ஊராட்சி வாா்டு உறுப்பினா்கள் வெங்கடேசன், புகழேந்தி, ஊராட்சி செயலாளா் ஜெயகுமாா், திமுக மாவட்ட மாணவரணி துணை அமைப்பாளா் நவீன்குமாா் உள்ளிட்டவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...