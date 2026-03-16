ஆம்பூா்: தமிழ்நாடு ஓய்வு பெற்ற பள்ளிக் கல்லூரி ஆசிரியா் நலச் சங்க ஆம்பூா் கிளை கூட்டம் நடைபெற்றது.
கிளைத் தலைவா் கே.எஸ். உமாபதி தலைமை வகித்தாா். செயற்குழு உறுப்பினா் டி. மணிவண்ணன் முன்னிலை வகித்தாா். செயலா் செ. ரவிச்சந்திரன் வரவேற்றாா். பட்டய கணக்காளா் காயத்ரி ரமேஷ் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு வருமான வரி கணக்கீடு, ஓய்வூதியா் சேமிப்பு குறித்து விளக்க உரையாற்றினாா்.
ஆம்பூரில் மாவட்ட கிளை நூலகம் கட்டுவதற்காக தமிழக முதல்வா் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தாா். ஆம்பூா் உமா் சாலை பகுதியில் அதற்கான இடம் தோ்வு செய்யப்பட்டது. ஆனால் இதுவரை பணிகள் தொடங்கப்படவில்லை. உடனடியாக பணியை தொடங்கி மாவட்ட கிளை நூலக கட்டடம் கட்ட வேண்டுமென தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. செயற்குழு உறுப்பினா் பி. சிவாஜிராவ் நன்றி கூறினாா்.
டிரெண்டிங்
சிறுமி பாலியல் வழக்கு: ஓய்வு பெற்ற பேருந்து ஓட்டுநருக்கு 7 ஆண்டு சிறை
ஹைதராபாதில் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியிடம் ‘எண்மக் கைது’ மூலம் ரூ.1 கோடி மோசடி
டிஜிட்டல் கைது என மிரட்டி ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியையிடம் ரூ. 52 லட்சம் மோசடி
ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வில் தோ்ச்சி பெற்ற மாணவிகளுக்குப் பாராட்டு
வீடியோக்கள்
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...