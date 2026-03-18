திருப்பத்தூா் பகுதிகளில் பலத்த மழை
Updated On :18 மார்ச் 2026, 8:12 pm
திருப்பத்தூா், அதன் சுற்றுப் பகுதிகளில் புதன்கிழமை மாலை பலத்த மழை பெய்தது.
திருப்பத்தூா், ஜோலாா்பேட்டை, கந்திலி, அதன் சுற்றுப் பகுதிகளில் கடந்த ஒரு வாரமாக வெயில் சுட்டெரித்து வந்தது. வெயிலின் அளவு 94 டிகிரிக்கு குறையாமல் இருந்தது.
இந்த நிலையில், புதன்கிழமை காலை முதலே வெயில்அதிகரித்து காணப்பட்டது. மாலை 6 மணியளவில் திருப்பத்தூா், ஜோலாா்பேட்டை, அதன் சுற்றுப் பகுதிகளில் புதன்கிழமை மாலை பலத்த மழை பெய்தது.
சுமாா் அரை மணி நேரத்துக்கும் மேலாக பெய்த பலத்த மழையால் அப்பகுதியில் வெயிலின் தாக்கம் குறைந்த குளிா்ந்த சுழல் ஏற்பட்டது.
