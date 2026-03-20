திருப்பத்தூர்

ஆந்திர மாநிலத்தில் திருட்டு சம்பவம்: திருப்பத்தூரில் தாய், மகன் துப்பாக்கி முனையில் கைது

ஆந்திர மாநில பகுதியில் திருட்டு சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட தாய், மகனை திருப்பத்தூரில் ஆந்திர போலீஸாா் துப்பாக்கி முனையில் கைது செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Updated On :20 மார்ச் 2026, 7:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆந்திர மாநில பகுதியில் திருட்டு சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட தாய், மகனை திருப்பத்தூரில் ஆந்திர போலீஸாா் துப்பாக்கி முனையில் கைது செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சிங்காரப்பேட்டை பகுதியை சோ்ந்தவா் வெங்கடேசன் மனைவி சின்னம்மா (45), இவரது மகன் சின்னா (30). இதில் சின்னம்மா, சின்னா ஆகியோா் ஆந்திர மாநில பகுதியில் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. இவா்கள் ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து திருப்பத்தூா் வழியாக சிங்காரபேட்டை செல்வதற்காக திருப்பத்தூா் வந்துள்ளனா். இவா்களை பின்தொடா்ந்து காரில் துப்பாக்கியுடன் வந்த ஆந்திர மாநில போலீஸாா், திருப்பத்தூா் பேருந்து நிலையம் அருகே சின்னம்மா, சின்னா ஆகியோரை மடக்கிப் பிடித்து காரில் வலுக்கட்டாயமாக ஏற்ற முயன்றனா். அப்போது ஆந்திர மாநில போலீஸாா் சீருடையில் இல்லாததாலும், அவா்களிடம் துப்பாக்கி இருந்ததாலும் பொதுமக்கள் ஆந்திர மாநில போலீஸாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட முயன்றனா். அப்போது அவா்கள் தாங்கள் ஆந்திர மாநில போலீஸாா் எனக்கூறினா். மேலும், இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த திருப்பத்தூா் நகர போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து, ஆந்திர மாநில போலீஸாரிடம் சம்பவம் குறித்துக் கேட்டறிந்தனா்.

இதைத் தொடா்ந்து ஆந்திர மாநில போலீஸாா் சின்னம்மா, சின்னா ஆகியோரை காரில் ஏற்றிச் சென்றனா்.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆலோசனைக் கூட்டம்

மூதாட்டி கொலை வழக்கில் 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒருவா் கைது

மூதாட்டி கொலை: தாய், மகள் கைது

பெண்ணிடம் இருந்து நகைகளை அபகரித்த தாய், மகன் கைது!

வதந்தி - 2 டீசர்!

"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan

ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini

4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP

