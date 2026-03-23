திருப்பத்தூர்

பைக்-டிராக்டா் மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு

வாணியம்பாடி அருகே பைக் மீது டிராக்டா் மோதிய விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

Updated On :22 மார்ச் 2026, 8:50 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா் ஆரீப் நகரைச் சோ்ந்தவா் சம்சுா் ரகுமான்(17). சனிக்கிழமை ஆம்பூரில் உள்ள உறவினா் வீட்டுக்கு நண்பா் உசேன்(17) உடன் பைக்கில் சென்றுள்ளாா். பின்னா் வீடு திரும்பியபோது, வாணியம்பாடி அடுத்த சின்னவேப்பம்பட்டு அருகில் முன்னால் சென்ற டிராக்டா் திடீா் என திரும்பிய போது தடுமாறி ஓடிய பைக் மோதி விபத் துக்குள்ளானது.

இதில் பைக்கில் வந்த இருவரும் பலத்த காயம் அடைந்தனா். அருகில் இருந்தவா்கள் உடனே 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா்.

பிறகு அங்கிருந்து மேல் சிகிச்சைக்காக வேலூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா். இதில் செல்லும் வழியிலே சம்சுா் ரகுமான் இறந்தாா். உசேன் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்.

இதுகுறித்து தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து மேலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

லாரி மீது பைக் மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு

லாரி மீது பைக் மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது காா் மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது காா் மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது லாரி மோதல் ஒருவா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது லாரி மோதல் ஒருவா் உயிரிழப்பு

மொபெட் மீது பைக் மோதல்: முதியவா் உயிரிழப்பு

மொபெட் மீது பைக் மோதல்: முதியவா் உயிரிழப்பு

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
வீடியோக்கள்

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |
வீடியோக்கள்

ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar
வீடியோக்கள்

Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance
வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு