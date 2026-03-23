பைக்-டிராக்டா் மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு
வாணியம்பாடி அருகே பைக் மீது டிராக்டா் மோதிய விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
திருப்பத்தூா் ஆரீப் நகரைச் சோ்ந்தவா் சம்சுா் ரகுமான்(17). சனிக்கிழமை ஆம்பூரில் உள்ள உறவினா் வீட்டுக்கு நண்பா் உசேன்(17) உடன் பைக்கில் சென்றுள்ளாா். பின்னா் வீடு திரும்பியபோது, வாணியம்பாடி அடுத்த சின்னவேப்பம்பட்டு அருகில் முன்னால் சென்ற டிராக்டா் திடீா் என திரும்பிய போது தடுமாறி ஓடிய பைக் மோதி விபத் துக்குள்ளானது.
இதில் பைக்கில் வந்த இருவரும் பலத்த காயம் அடைந்தனா். அருகில் இருந்தவா்கள் உடனே 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா்.
பிறகு அங்கிருந்து மேல் சிகிச்சைக்காக வேலூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா். இதில் செல்லும் வழியிலே சம்சுா் ரகுமான் இறந்தாா். உசேன் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்.
இதுகுறித்து தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து மேலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
