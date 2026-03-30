Dinamani
திருப்பத்தூர்

1,230 போதை மாத்திரைகள் வைத்திருந்த 6 போ் கைது

வாணியம்பாடி பேருந்து நிலையம் அருகே 1,230 போதை மாத்திரைகள் வைத்திருந்த 6 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கைது

கோப்புப் படம்

Updated On :29 மார்ச் 2026, 11:40 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா் எஸ்.பி சியாமளா தேவி உத்தரவின் பேரில் வாணியம்பாடி டிஎஸ்பி மகாலட்சுமி தலைமையில் நகர ஆய்வாளா் ஆனந்தன் மற்றும் போலீஸாா் வாணியம்பாடி பேருந்துநிலையம் பின்புறம் ரயில் நிலையம் செல்லும் சாலையில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.

அப்போது அப்பகுதியில் சந்தேகம்படும்படியாக நின்றிருந்த 6 பேரை போலீஸாா் விசாரித்தனா். இதில் அனைவரும் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் கூறியதால் சந்தேகம் ஏற்பட்டு அவா்கள் வைத்திருந்த பையில் சோதனை செய்த போது போதைமாத்திரைகள் இருப்பது கண்டறிந்து அவா்களிடமிருந்து 1,230 மாத்திரைகள் கைப்பற்றினா்.

இது குறித்து நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து கோவை பகுதியை சோ்ந்த பிரசாந்த் (22), ஆகாஷ்(23), பிரதாப்(21), ஆரீஸ்(20), பிரசாத்(23), அஸ்வின்(21) ஆகிய 6 பேரையும் கைது செய்து தொடா்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

போதை மாத்திரைகள் விற்பனை: 3 போ் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்ற இளைஞா் கைது

10 கிலோ கஞ்சா, 50 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்: 4 போ் கைது

கஞ்சா வைத்திருந்த 11 போ் கைது

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
