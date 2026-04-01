திருப்பத்தூர்

ரூ.66,400 பணம் பறிமுதல்

ஆம்பூா் அருகே வாகன தணிக்கையில் உரிய ஆவணம் இல்லாமல் கொண்டு செல்லப்பட்ட ரொக்கப் பணத்தை பறக்கும் படையினா் செவ்வாய்க்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

News image

பணம்

பிரதிப் படம்

Updated On :31 மார்ச் 2026, 9:04 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் அருகே வாகன தணிக்கையில் உரிய ஆவணம் இல்லாமல் கொண்டு செல்லப்பட்ட ரொக்கப் பணத்தை பறக்கும் படையினா் செவ்வாய்க்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

ஆம்பூா் அருகே கரும்பூா் கிராமத்தில் தோ்தல் பறக்கும் படையினா் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது அவ்வழியாக வந்த இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்தி சோதனையிட்டத்தில் குப்புசாமி என்பவா் ரொக்கப் பணம் ரூ.66,400 உரிய ஆவணம் இல்லாமல் கொண்டு சென்றது தெரியவந்தது.

அதன்பேரில் பணத்தை தோ்தல் பறக்கும் படையினா் பறிமுதல் செய்து தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பூஷணகுமாரிடம் ஒப்படைத்தனா்.

தொடர்புடையது

வாகன சோதனையில் ரூ.66,000 ரொக்கம் பறிமுதல்

வாகன சோதனையில் ரூ.66,000 ரொக்கம் பறிமுதல்

கோபி அருகே ரூ. 1.14 லட்சம் பறிமுதல்

கோபி அருகே ரூ. 1.14 லட்சம் பறிமுதல்

வாகனத் தணிக்கையில் ரூ.2.34 லட்சம் பறிமுதல்

வாகனத் தணிக்கையில் ரூ.2.34 லட்சம் பறிமுதல்

சோதனையில் ரூ.61,000 பறிமுதல்

சோதனையில் ரூ.61,000 பறிமுதல்

வீடியோக்கள்

அடாவடி விடியோ பாடல்!
வீடியோக்கள்

அடாவடி விடியோ பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
கத்தனார் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கத்தனார் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
“BJPயைப் பார்த்து பயப்படத் தேவையில்லை”: AMMK வேட்பாளர் செந்தமிழன் பேட்டி
வீடியோக்கள்

“BJPயைப் பார்த்து பயப்படத் தேவையில்லை”: AMMK வேட்பாளர் செந்தமிழன் பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

30 மார்ச் 2026