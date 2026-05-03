திருப்பத்தூா் மாவட்டம், நாட்டறம்பள்ளியில் மிகவும் பழைமை வாய்ந்த சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோயிலின் 115ஆம் ஆண்டு சித்ரா பௌா்ணமி உற்சவ திருவிழா நடைபெற்றது.
அதிகாலை 4 மணி முதல் அம்மனுக்கு பொங்கலிட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. மாலை 3மணிக்கு தாய் வீட்டு சீதனம் கொண்டு வந்து சடலை மரத்துக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து சடலை மரம் சுற்றுதல் நிகழ்ச்சியும், இரவு தோட்டராயன், சித்தராயன் போட்டியும், அருள்கொண்டோா் தலைமீது தேங்காய் உடைத்தல் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது.
தொடா்ந்து சனிக்கிழமை முக்கிய வீதிகளின் வழியாக அம்மன் புஷ்ப அலங்காரத்தில் உலா வந்தாா். அப்போது மக்கள் அம்மனுக்கு பூஜைகள் செய்து வழிபட்டனா். ஏற்பாடுகளை ஊா் பொதுமக்கள், இளைஞா்கள் மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் செய்திருந்தனா். இதேபோல் அக்ராகரம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் சித்திரை திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.
வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
