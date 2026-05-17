போலீஸாா் வழக்குகளை விரைவாக முடிக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என திருப்பத்தூா் மாவட்ட எஸ்.பி. வி.சியாமளா தேவி அறிவுறுத்தினாா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்ட போலீஸாருக்கான குற்றத் தடுப்பு கலந்தாய்வுக் கூட்டம் மாவட்டக் காவல் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு, எஸ்.பி. வி.சியாமளாதேவி தலைமை வகித்துப் பேசியது:
தோ்தல் பணிகள் அனைத்தும் சிறப்பாக முடிந்துவிட்டது. இனி அனைத்து போலீஸாரும் தங்களது வழக்கமான பணிகளை தொடர வேண்டும். போலீஸாா் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும். நீதிமன்றங்களில் உள்ள வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். மதுவிலக்கு மற்றும் பிற குற்றங்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.காவல் நிலையங்கள் மற்றும் அலுவலகங்களில் கோப்புகளை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் என்றாா்.
மேலும், மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை பேணுதல் மற்றும் குறித்து போலீஸாருக்கு தேவையான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் அறிவுரைகளை வழங்கினாா்.
இதில், ஏடிஎஸ்பி ரவீந்திரன், டிஎஸ்பி-க்கள் முரளி(திருப்பத்தூா்), நாகலிங்கம் (ஆம்பூா்), மகாலட்சுமி (வாணியம்பாடி), ஆய்வாளா்கள், உதவி ஆய்வாளா்கள் உள்பட துறைசாா்ந்த அதிகாரிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
தொடர்புடையது
வீடுகள் கட்டும் பணிகளை விரைவாக முடிக்க ஆட்சியா் உத்தரவு
காட்டுத் தீயை தடுக்க இளைஞா்களுக்கு பயிற்சி
வாணியம்பாடி வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்: எஸ்.பி. ஆய்வு
திருப்பத்தூரில் சமரச மைய விழிப்புணா்வு பேரணி
விடியோக்கள்
வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
தினமணி செய்திச் சேவை