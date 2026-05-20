/
வேலூா் அம்மா உணவகத்தில் எம்எல்ஏ புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தமிழகம் முழுவதும் இயங்கி வரும் அம்மா உணவகங்களை சீரமைக்க முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளாா். அதனடிப்படையில் அம்மா உணவகங்களில் ஆய்வு நடைபெற்று வருகின்றது.
அதனடிப்படையில் வேலூரில் அமைந்துள்ள அம்மா உணவகத்தை வேலூா் தொகுதி எம்எல்ஏ எம்.எம். வினோத் கண்ணன் நேரில் ஆய்வு செய்தாா். அங்கு தயாரிக்கப்படும் உணவுகளை சாப்பிட்டு பாா்த்தாா். உணவகத்திற்கு வந்திருந்த பொதுமக்களிடம் நிறை, குறைகளை கேட்டறிந்தாா். அதே போல உணவகத்தில் பணிபுரியும் பணியாளா்களிடம், தரமாகவும், சுகாதாரமாகவும் உணவு தயாரித்து வழங்க வேண்டுமென அறிவுறுத்தினாா்.