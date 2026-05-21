ஜோலாா்பேட்டை அருகே மதுபாட்டில்கள் விற்பனை செய்தவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
ஜோலாா்பேட்டை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் போலீஸாா் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது பொன்னேரி அருகே மது பாட்டில்களை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்வதாக ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. தகவலின் பேரில் போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று சோதனை செய்தனா்.
அப்போது பொன்னேரி குண்டி மாரியம்மன் கோயில் வட்டத்தைச் சோ்ந்த சேட்டு (40)என்பவா் தனது வீட்டின் பின்புறம் விற்பனை செய்ய 10 மதுபாட்டில்கள் மறைத்து வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது.
அதையடுத்து போலீஸாா் சேட்டை கைது அவரிடமிருந்து 10 மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனா்.