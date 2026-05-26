குடியாத்தம் திருவிழா உண்டியல் காணிக்கை ரூ.10.99 லட்சம்!

/
குடியாத்தம் கெங்கையம்மன் கோயில் சிரசு திருவிழா உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.10.99 லட்சம் பக்தா்களால் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
வேலூா் மாவட்டத்தின் முக்கிய திருவிழாவாக குடியாத்தம் கோபாலபுரம் கெங்கையம்மன் கோயில் சிரசு திருவிழா அண்மையில் நடைபெற்றது. திருவிழாவில் தமிழகம் மட்டுமல்லாது ஆந்திரா கா்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலிருந்து சுமாா் 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
விழா முடிந்த நிலையில் ஊா் பொதுமக்கள் மற்றும் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி நடைபெற்றது. ரூ.10.99 லட்சம் பணம், 3.5 கிராம் தங்கம், 41.50 கிராம் வெள்ளி ஆகியவை பக்தா்களால் காணிக்கையாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது.