Dinamani
8 மாவட்டங்களுக்கு இன்று பலத்த மழை எச்சரிக்கை!ஜூலையில் பத்தாம் வகுப்பு துணைத் தோ்வு: இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்ஐபிஎல்: பெங்களூரு - குஜராத் இன்று பலப்பரீட்சை!பக்ரீத், வார இறுதி: 4,195 சிறப்பு பேருந்துகள்!ஈரான் அமைதிப் பேச்சில் சுமுக முன்னேற்றம்: டிரம்ப்
/
திருப்பத்தூர்

குடியாத்தம் திருவிழா உண்டியல் காணிக்கை ரூ.10.99 லட்சம்!

குடியாத்தம் கெங்கையம்மன் கோயில் சிரசு திருவிழா உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.10.99 லட்சம் பக்தா்களால் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

News image

உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணியில் பங்கேற்றவா்கள்

Updated On :26 மே 2026, 4:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம் கெங்கையம்மன் கோயில் சிரசு திருவிழா உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.10.99 லட்சம் பக்தா்களால் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

வேலூா் மாவட்டத்தின் முக்கிய திருவிழாவாக குடியாத்தம் கோபாலபுரம் கெங்கையம்மன் கோயில் சிரசு திருவிழா அண்மையில் நடைபெற்றது. திருவிழாவில் தமிழகம் மட்டுமல்லாது ஆந்திரா கா்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலிருந்து சுமாா் 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

விழா முடிந்த நிலையில் ஊா் பொதுமக்கள் மற்றும் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி நடைபெற்றது. ரூ.10.99 லட்சம் பணம், 3.5 கிராம் தங்கம், 41.50 கிராம் வெள்ளி ஆகியவை பக்தா்களால் காணிக்கையாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

வெங்கிளி கெங்கையம்மன் கோயில் சிரசு திருவிழா

வெங்கிளி கெங்கையம்மன் கோயில் சிரசு திருவிழா

குடியாத்தம் கெங்கையம்மன் சிரசு திருவிழா கோலாகலம்

குடியாத்தம் கெங்கையம்மன் சிரசு திருவிழா கோலாகலம்

கெங்கையம்மன் கோயில் சிரசு திருவிழா! | Vellore

கெங்கையம்மன் கோயில் சிரசு திருவிழா! | Vellore

குடியாத்தம் சிரசு திருவிழா: கவுண்டன்யா ஆற்றில் பெரிய ராட்டினங்களுக்கு அனுமதியில்லை

குடியாத்தம் சிரசு திருவிழா: கவுண்டன்யா ஆற்றில் பெரிய ராட்டினங்களுக்கு அனுமதியில்லை

விடியோக்கள்

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!